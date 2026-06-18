◆第５７回選手権大会茨城県支部予選（６月６日・晴天スタジアム美浦）▽決勝江戸崎ボーイズ８−０＝５回コールド茨城県支部は準決勝をタイブレークで制した江戸崎ボーイズが、決勝で筑波ボーイズに８―０で５回コールド勝ち。３年連続５度目の全国出場を圧勝で決めた。崖っぷちからはい上がると、もはや怖いものはなかった。頂上へ向けて、一気に進むだけだった。決勝戦。江戸崎ボーイズは２回に無死満塁の絶好機を作