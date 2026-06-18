恋愛バラエティー番組『あいのり』（フジテレビ系）に出演していたブロガーの桃が、18日までに自身のブログを更新。新居で再びゴキブリを発見したことを報告するとともに、実家で起きた衝撃的なエピソードを明かした。【写真】再びG発見で母とのLINEのやりとりを公開した桃桃は5月25日の投稿で、約2年にわたり準備を進めてきた注文住宅の引き渡しが完了したことを報告。新居での暮らしぶりや、家族や友人との様子をたびたび発