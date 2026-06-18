北中米Ｗ杯に出場中のノルウェー代表、“怪物”ＦＷハーランドが交際する元サッカー選手の美人パートナーとの２ショットを公開し、話題になっている。１８日にインスタグラムを更新し、「ＮＹＣ」と記してオフショットをアップ。キャップをかぶり、黒のポロシャツに白いパンツ、サンダル姿で街中を散策し、パートナーのイザベル・ヨハンセンさんと笑顔で写真に収まっている。ヨハンセンさんは現役時代にハーランドと知り合い