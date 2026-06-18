元中日でＭＬＢナショナルズから巨人に加入した小笠原慎之介投手（２８）が１８日、東京ドームで入団会見を行った。背番号は「９８」と正式発表された。契約は来年２７年シーズンまで。推定年俸は１億８０００万円。会見に同席した水野雄仁編成本部長は「先発の一角として活躍してくれることを願っています。小笠原選手の加入で優勝できるように、我々とともに戦ってもらえればと思います」と期待した。小笠原はＮＰＢ通算４