バイオリニストでタレントの高嶋ちさ子（57）が18日までにインスタグラムを更新。16日放送のテレビ朝日系「小泉孝太郎＆高嶋ちさ子『プラチナファミリー』3時間SP華麗なる一家をのぞき見高嶋ちさ子を作った高嶋家大集合！」（午後7時）への反響を受け、思いをつづった。今回の放送では、高嶋の家族や親戚のほか“ご近所さん”などが高嶋の幼少期の思い出などを語り、衝撃のエピソードも紹介された。高嶋は放送後の投稿で「ご存