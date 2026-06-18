マーゴット・ロビーとブラッドリー・クーパーが主演・製作を務める『オーシャンズ11』前日譚映画（タイトル未定）に、ヴィラン役で新たなキャストが加わる可能性が浮上した。米が報じている。 このたび新キャストとして交渉に入っているのは、『シークレット・エージェント』（2025）で高い評価を受けたブラジル人俳優のワグネル・モウラ。キャラクターの詳細は明かされ