夏のボーナスシーズンが近づくと、周囲から「旅行」や「高額な買い物」の話を聞く機会も増えるでしょう。住宅ローンの返済を優先している家庭では、「自分たちとはずいぶん違う」と感じることがあるかもしれません。特に、国家公務員のボーナス額が話題になると、その実態が気になる人もいるのではないでしょうか。 この記事では、2025年夏の統計データを基に、国家公務員と民間会社員のリア