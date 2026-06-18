「ストレンジャー・シングス 未知の世界」のダファー兄弟が製作総指揮を務めたSFドラマ「ザ・ボローズ」が、シーズン1で終了することがわかった。米が報じている。 2026年5月21日にNetflixで配信開始された「ザ・ボローズ」は、理想郷のような高齢者向け居住地「ボローズ」に未知の存在による脅威が迫るSFシリーズ。キャストにはアルフレッド・モリーナ、アルフレ・ウッダ}