【モデルプレス＝2026/06/18】俳優の二宮和也が6月17日、自身の公式X（旧Twitter）を更新。手料理を公開し、話題となっている。【写真】ニノ「包むの上手くてプロ級」綺麗に並んだ手作り餃子◆二宮和也、手作り餃子公開16日の投稿で「【速報】二宮和也の今年は餃子を作ってなんとか冷凍してその間に曲という形をなんとか作ってそれをなんとか配信してその配信を餃子を食べながら観てもらうという年にすると決まった日となる」とつ