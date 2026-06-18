俳優ピョン・ヨハンが、ガールズグループ少女時代のメンバーで妻のティファニーのためにケータリングカーを贈り、並々ならぬ愛情を示した。6月18日、ティファニーは自身のSNSを更新。【画像】ティファニー、夫と濃厚キスキャプションには何も綴らず、複数枚の写真を公開した。公開された写真には、ピョン・ヨハンがミュージカル『ユミの細胞たち』の会場に贈ったケータリングカーが捉えられた。ケータリングカーには、ティファニー