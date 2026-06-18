【モデルプレス＝2026/06/18】『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』から誕生したグローバルボーイズグループ“KO1KEYZ” （コイキーズ）が10月7日、日韓同時デビューすることが決定。あわせて、KO1KEYZとして初となるアーティスト写真が公開された。【写真】「日プ」新グル、初アー写がかっこよすぎ◆KO1KEYZ、日本デビューシングルには新曲3曲収録記念すべき日本デビューシングルには、タイトル曲を含む新曲3曲が形態別に収録。さらに、