ボーイズグループTWSが、自主コンテンツを通じて、バラエティとしての面白さを超えた意義深い社会貢献活動で注目を集めている。TWSは最近、自主バラエティコンテンツ『TWS：CLUB』を通じて行方不明児童捜索キャンペーンを積極的に展開し、世界中のファンの関心を集めている。【写真】TWSメンバー、“変装なし”で東京満喫各エピソードの最後には、行方不明児童の詳細情報とともに、キャンペーンへの参加を呼びかけるメンバーたちの