【モデルプレス＝2026/06/18】4人組ガールズグループ・aespa（エスパ）のWINTER（ウィンター）が6月17日、自身のInstagramを更新。キャミソールワンピース姿を公開し、話題となっている。【写真】紅白出場K-POP美女「透明感がレベチ」美デコルテ際立つキャミワンピ姿◆ウィンター、キャミソールワンピース姿披露ウィンターは「愛してるよ」とスペイン語でつづり、写真を公開。ピンク色の花を背景に、金髪のセミロングヘアで、前髪