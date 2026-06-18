メ～テレ（名古屋テレビ） 勤務先だった岐阜県大垣市の小学校で、女子児童を盗撮したなどの罪に問われた元教師の男に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡されました。 起訴状などによりますと、岐阜県大垣市の元小学校教師・岸上涼太被告(33)はおととし5月、勤務先だった小学校で内科検診中の女子児童34人を、小型カメラで盗撮したなどの罪に問われています。 18日の判決で岐阜地裁は、「教師の立場を悪用し、性的