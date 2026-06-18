メ～テレ（名古屋テレビ） 愛知県内有数の桃の産地である豊橋市で、わせ品種である「みさか白鳳」の出荷が始まりました。 JA豊橋では21軒の農家が桃を栽培しています。 このうち賀茂町の坂田至さんの農園では8種類の桃を育てており、18日から、わせ品種である「みさか白鳳」の収穫が始まりました。 収穫は桃に傷がつかないよう手作業で行われます。 「みさか白鳳」は柔らかな果肉と高い糖度が特徴で、今年も