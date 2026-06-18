サントリービバレッジ&フードは、全国の自販機網と運営体制を生かし、推し活市場向けサービス「TAG-LIVE!」を拡充する。新たに、その場でアクリルカードを印刷する「TAG-LIVE!CARD」を展開する。オリジナルラベル缶を扱う「TAG-LIVE!LABEL」には、推しの声や楽曲が流れる機能を加える。自販機で公式グッズを販売する「TAG-LIVE!MART」も始める。「TAG−LIVE！LABEL」拡充推しボイス自販機なども展開 同社は6月17日、東京ビッ