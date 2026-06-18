【モデルプレス＝2026/06/18】アーティストのジェジュンが、17日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（よる9時〜）にゲスト出演。現在の年齢に言及し、驚きの声が上がる場面があった。【写真】若々しさが話題の40歳韓国人アーティストの近影◆ジェジュン、現在の年齢に言及この日は「ジメジメもイライラも笑って吹き飛ばす、初夏の愚痴祭り！」をテーマに、出演者たちが憂鬱な梅雨を乗り切るべく、日頃のストレスやモヤモヤ