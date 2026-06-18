メ～テレ（名古屋テレビ） カンボジアを拠点とした特殊詐欺事件で、逮捕された拠点のオーナーとされる男が建物や土地の使用料を負担していたとみられることが新たにわかりました。 佐々木裕介容疑者(38)は去年2月、カンボジア・ポイペトの拠点からかけ子らに指示し、茨城県の女性に警察官をかたるうその電話をかけさせ、現金計3140万円をだまし取った疑いで、18日朝、送検されました。 調べに対し、