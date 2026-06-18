洋菓子メーカー『モロゾフ』は、九州の夏の風物詩のかき氷をイメージした「白くまプリン」や、旬を迎えるフルーツを使用した「クラウンメロンのプリン」「完熟マンゴーのプリン」を、全国の洋生菓子販売店舗で発売する。【夏限定プリンの画像はこちら】◆白くまプリン価格:税込486円(本体価格:450円)販売期間:6月23日〜8月31日九州の夏の風物詩のかき氷「白くま」をイメージしてプリンに仕立てた。練乳ソースと氷砂糖を使用した上