税金を払っていればこそ、私たちにとってメリットのあるもらえるお金、還ってくる税金の存在も、知っておきたいところ。教えてくれた方横川楓1990年生まれ、東京都出身。金融・経済アナリスト。日本金融教育推進協会代表理事。24歳でMBA（経営学修士）、ファイナンシャルプランナーを取得。最新刊『散財さんのお金の増やし方』（三笠書房）が発売中。ふるさと納税What’s ふるさと納税？選んだ自治体に寄附することで、実質負担200