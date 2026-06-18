【初音ミク Music & Fire Works Ver.】 受注期間：6月18日～9月2日 2027年6月 発売予定 価格：27,800円 グッドスマイルカンパニーは、フィギュア「初音ミク Music & Fire Works Ver.」を2027年6月に発売する。受注期間は9月2日まで。価格は27,800円。 本製品は、「キャラクター・ボーカル・シリーズ01 初音ミク」より、初