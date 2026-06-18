高梁警察署 6月18日午前、岡山県高梁市川上町上大竹の県道で、軽トラックが縁石を乗り越えて道路外に転落し、運転していた高齢の男性が死亡しました。 高梁警察署によりますと、18日午前9時50分ごろ、消防から警察に「軽トラが縁石にぶつかっている」と通報がありました。 軽トラックは、県道の縁石を乗り越えて道路外に転落し、運転していた高齢の男性が病院に搬送されましたが死亡したということです。