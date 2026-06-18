みなさん、こんにちは。十束おとはです。最近、私の中で最もアツいコンテンツといえば『マンダロリアン・アンド・グローグー』です。5月22日の公開以来、約7年ぶりとなるスター・ウォーズの劇場作品として大きな注目を集めている本作。グローグーの愛らしさに心を奪われ、この作品をきっかけにスター・ウォーズデビューを果たした人も多いのではないでしょうか。もちろん、私も公開初日に映画館へ。スクリーンいっぱいに広がるマン