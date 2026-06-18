ダンス＆ボーカルグループ・FANTASTICSの中島颯太の2nd写真集『中島颯太 2nd写真集『THE SELF』』が、18日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上2.3万部で自身初の1位を獲得。ジャンル別「写真集」では、2023年4月3日付『中島颯太1st写真集 そた本』以来、3年3ヶ月ぶり自身通算2作目の1位となった。【画像】世界観たっぷり！中島颯太、写真集ショット（中面複数）本作は、FANTASTICSが2026年3月より9ヶ