栃木県内の高校で卒業式の最中に教室から生徒の現金を盗んだとして逮捕された男が、過去にも、福岡県の高校で生徒の現金が盗まれた事件で逮捕・起訴されていたことがわかりました。【写真を見る】卒業式中に生徒の現金盗まれた事件栃木で逮捕の男（68）は過去福岡でも逮捕・起訴「公立高はまじめな生徒が多くさぼらないため、見つかりにくかった」今年3月、宇都宮市の県立宇都宮白楊高校で、卒業式中に教室から生徒の現金が盗