東京都内で開かれた被団協の定期総会2日目＝18日午前日本原水爆被害者団体協議会（被団協）は18日、東京都内で定期総会2日目を開いた。被爆者が高齢化する中、被団協と地方組織の在り方を巡り、2世や3世らへ継承するか、将来的に解散するかなどについて、来年の総会で一定の結論を得ることを提案した。被団協は8月に結成70年を迎える。数年前から組織の今後を議論してきたが、継承と解散で意見が割れ、合意形成が困難になって