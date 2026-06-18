6人組グループ・SixTONESの森本慎太郎が18日、都内で行われたレチノール配合シャンプー『レチスパ』ブランドアンバサダー就任＆新CM発表会に登壇した。イベントの終盤にはさわやかな笑顔とともに新CM「試してレチスパ」篇で披露したセリフをポーズ付きで再現し、カメラにアピールした。【動画】森本慎太郎が小さくなってシャンプーボトルにしがみつく…！新CM今回、森本が持つ明るさや親しみやすさ、ユーモアあふれる表現力、