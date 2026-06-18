ニデックの定時株主総会を案内する看板＝18日午前、京都市モーター大手のニデックは18日、京都市内で定時株主総会を開いた。創業者永守重信氏が代表取締役を辞任後、初めての開催。不正会計や品質問題で経営が揺れる中、岸田光哉社長は「深くおわび申し上げる」と謝罪した。ガバナンス（企業統治）強化に向けた「脱永守」体制への移行が焦点となる。ニデックは東レ元副社長ら社外9人を含む取締役候補者12人の選任を提案し、刷