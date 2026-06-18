68年前に都立病院で生まれた直後の男性が別の赤ちゃんと取り違えられた問題で、男性側はきょう、生みの親の調査を徹底するよう東京都に求める申し立てを東京地裁に行いました。この問題は、江蔵智さん（68）が1958年4月、東京・墨田区の都立病院で生まれた直後に病院のミスで他の赤ちゃんと取り違えられたものです。都は、江蔵さんの生みの親の調査を命じた東京地裁判決を受けて郵送などで調査を行ってきましたが、今年3月、特定に