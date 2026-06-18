お笑いタレントの山口智充さんが6月18日、自身のインスタグラムを更新。愛車との別れについて綴りました。 【写真を見る】【 山口智充 】愛車との別れ「いらないから手放すわけではなく、新しい出会いの為に、次のステップの為に手放さないといけないものがある」山口さんは「いらないから手放すわけではなく、新しい出会いの為に、次のステップの為に手放さないといけないものがある。」と投稿。「新しい出会いを欲しが