お笑いコンビ「見取り図」の盛山晋太郎（40）が、17日放送のABCテレビ「これ余談なんですけど…」（水曜後11・10）に出演。番組MCのお笑いコンビ「かまいたち」とのやり取りに“抗議”する場面があった。同番組で語られた、大物芸人との距離感を勉強中という「カーネーション」吉田結衣のエピソードを受けて、MCの「かまいたち」濱家隆一が「盛山はないか、もう壁は別にそんな」と話を向けると、濱家の相方・山内健司は「盛山