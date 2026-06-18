日本テレビ系「千鳥かまいたちゴールデンアワー全国ご当地アナウンサー大賞2時間スペシャル」（午後7時）が17日に放送され、中京テレビ入社2年目の吉澤陽菜アナウンサーが出演。吉澤アナの実家にスタジオがどよめいた。この日は日テレ系列局の個性的なアナウンサー39人が集合。吉澤アナは「高級肉に育てられたアナ」としてVTRに登場すると、「こちらが私の実家になります」と東京・銀座一丁目にある大正13年創業の高級肉店「銀