テクノポップバンド、P−MODEL（核P−MODEL）などの活動で知られるミュージシャンで音楽プロデューサーの平沢進（72）の名を騙（かた）った詐欺商品がAmazon musicで販売されているとし、18日までに公式Xで注意喚起を行った。公式Xでは「現在Amazon musicにおいて平沢進を騙る悪質な詐欺商品販売ページが存在します」と報告。「勿論平沢進本人は無関係です」とした。続けて「昨今それ以外にも複数の虚偽配信アカウントを確認してお