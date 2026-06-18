2026年6月18日（木）読売テレビ・日本テレビ系で放送の『秘密のケンミンSHOW 極』は、北海道のアスパラガスに注目！【写真】沖縄県民が愛する、アメリカンスタイルのアップルパイとは…？『本場で食べたらスゴかった!?』のコーナーで今回取り上げるのは、北海道の「アスパラガス」。数々の《本場の味》がそろう食の王国・北海道。実は、アスパラガスも作付面積＆出荷量が19年連続日本一を誇っているのだ。東京などでも北海道産のア