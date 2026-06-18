ある日突然始まり、終わりの見えない介護。「私がやらねば」と一人で抱え込んでしまったり、「あなたが担って当然」という周囲からの圧力に追い詰められてしまったり。長引けば長引くほど負担が増していくため、共倒れにならない方法を早めに知っておきたいものです。読者アンケートの結果、介護当事者113人の声が集まりました。その中から、介護〈する側〉〈される側〉13人の心のうちを紹介します【写真】介護＜される側＞のホン