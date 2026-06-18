モデルのUTAさんは6月18日、自身のInstagramを更新。久しぶりの家族写真を公開しました。【写真】UTAが公開した家族写真「こういう写真、いいなぁ」UTAさんは「少し遠くに離れると 丁度よく愛おしい “Awai” Photo Exhibition久しぶりの家族写真」「自分と同じ20代の頃の父の姿も新鮮。写真展は渋谷ノンレクチャーで21日迄です。宜しければ覗いてください！」とつづり、写真を1枚載せています。家族5人が肩を寄せ合うように寄り