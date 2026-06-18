大幸薬品が行った『お腹トラブルに関する調査』によると、約6割の人が日頃からお腹のトラブル（下痢・軟便）に悩まされていると回答。「食べ過ぎた時」や「ストレス・緊張を感じた時」にお腹のトラブルになりやすいと答えています。出るも出ないも悩みの種。おなかの具合に振り回されて……。梅原恵子さん（仮名・東京都・無職・65歳）は、下痢に悩まされて20年。思い出すのも恥ずかしい失敗談がたくさんあるそうで――。* * * * *