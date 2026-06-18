All Aboutが実施している「夫婦の給与事情・家計実態に関するアンケート」から、2026年4月24日に回答のあった、岐阜県在住38歳女性の給与事情を見ていきます。投稿者プロフィールペンネーム：オルテガ年齢・性別：38歳・女性同居家族構成：本人、夫（38歳）、娘（4歳、1歳）居住地：岐阜県住居形態：持ち家（戸建て）世帯年収：840万円現預金：450万円リスク資産：200万円夫750万円・妻90万円。妻が家計を管理し、貯金は毎月2万円