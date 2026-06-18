人型ロボットが能動的に客を迎え、正確に道案内をし、リアルタイムでショッピングガイドや問い合わせ対応を行ったり、心を込めてプレゼントを手渡したりする。今年のショッピングイベント「618」期間中、北京市にある京東モール北京双井店では人型ロボットの「新入社員」らが売り場を動き回り、小売シーンのスマート化を実現していた。同店のスタッフは「ロボットは店舗でサービスを提供すると同時に、各シーンのデータも収集でき