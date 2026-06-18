お笑い芸人のくまだまさしさんは6月17日、自身のX（旧Twitter）を更新。家族とのエピソードを公開しました。【写真】“ただの荷物持ち”のくまだまさし「これの為に俺は仕事をやってるんだ」くまださんは「今日は家族でディズニーシーに行く予定を立ててたので仕事をオフに」していたと言います。すると娘が急に「17日友達とディズニーシー行く事になった」と言い、くまださんは「『えーーーー仕事オフにしたのにー』と思ったけど