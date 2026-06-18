贅沢なリアコンフォートパッケージか、パワフルなAWDかレクサスは2026年6月11日、新型セダン「ES」を発売しました。日本市場では約8年ぶりとなるフルモデルチェンジで、内外装からパワートレインまで大幅な刷新が図られています。では、新型ESのラインナップのなかで最も高価なモデルはどのような仕様なのでしょうか。【画像】超いいじゃん！ これが“一番高い”レクサス新型「ミドルセダン」です！ 画像を見る！（30枚以上）