“高級ミニバン”並みにド迫力なスズキ「コンパクトカー」とは！「ソリオ」はスズキが販売している人気のコンパクトカーです。全長3810mm×全幅1645mm×全高1745mmという扱いやすいボディにリアドアはスライドドアを採用。実用的なトールワゴンとして支持されています。【画像】超カッコいい！ これがド迫力なスズキの「コンパクトカー」です！（30枚以上）パワートレインは、1.2リッターエンジンとマイルドハイブリッドを組み