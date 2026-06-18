ナガノによるX発漫画『ちいかわ』のフェイスデザインのマルチバームが、6月19日（金）から、「ちいかわらんど」、「ちいかわマーケット」および全国のバラエティショップなどで順次発売される。【写真】そろえたくなる！「Lovisiaちいかわマルチバーム」4種詳細■ポーチに忍ばせて一緒におでかけ今回発売される「Lovisiaちいかわマルチバーム」は、ちいかわのフェイスデザインがかわいいマルチバーム。ラインナップは全4種