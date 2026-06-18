山形県寒河江市の市街地で、けさからクマの目撃情報が相次いでいます。 【画像】市街地にクマ出没 現在、目撃場所付近では、ドローンを使ったクマの捜索が行われています。緊急銃猟も視野に警戒が続いています。 市や警察によりますと、きょう午前３時５０分ごろ、寒河江市寒河江にある東北グンゼの近くで体長およそ１メートルのクマ１頭が目撃されました。現場は東北グンゼの北側の道路です。 近くには寒河江工業