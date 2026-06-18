現地６月17日、北中米Ｗ杯のグループＫ第１節で、コロンビア代表はウズベキスタン代表とエスタディオ・シウダ・デ・メヒコで対戦している。スコアレスで迎えた40分に先制点を奪う。敵陣中央でボールを持ったルイス・ディアスが、ゴール前へ浮き球のパスを供給。これに走り込んだダニエル・ムニョスが、アクロバティックなワンタッチシュートでネットを揺らした。プレミアリーグのクリスタル・パレスで、鎌田大地と共にプレー