貴重な映像が話題だ。日本代表は現地６月14日、北中米ワールドカップの初戦でオランダ代表とアメリカのダラス・スタジアムと対戦。二度ビハインドを負う苦しい展開も、粘り強く戦い続けたなか、中村敬斗と鎌田大地が得点し、２−２で引き分けた。それから少し経った17日、W杯を中継する日本テレビの公式YouTubeチャンネルが、タイムアップ直後のレフェリー目線カメラの映像を公開した。それによれば、主審は両軍の選手たち