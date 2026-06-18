俳優・タレント・実業家として活躍するMEGUMIのダイエット本『わたしはこれでやせました』が、18日発表の最新「オリコン週間BOOKランキング」において、週間売上0.7万部で14位にランクイン。ジャンル別「美容・ダイエット」で、5週連続で1位を獲得した。【写真】美太もも！黒のフェザードレスからスラリとした美脚を披露したMEGUMIなお累積売上は、5.7万部を記録した。新刊発売にあわせて、2023年発売の『キレイはこれでつく