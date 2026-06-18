熊本県内の小中学校などで今年度に使用されている教科書の展示会が始まりました。 【写真を見る】今の教科書は二次元バーコードが多数？デジタル教材で学習をサポート熊本の小中学校で使われる最新教科書の展示会 記者「小学校や中学校、そして高校で使われる様々な教科書が並べられています」 18日に始まった展示会は、子ども達が使う教科書に関心を持ってもらおうと、県の教育委員会が毎年開いているもの