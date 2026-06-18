世界最大級のIPO、まずは理想的な滑り出し スペースX（スペース・エクスプロレーション・テクノロジーズ・コーポレーション）［SPCX］は6月12日に上場しました。公開価格は135ドル、初値は150ドル。その後も株価は2営業日連続で上昇し、6月17日には一時的に5％下落したものの、終値は191.82ドルとなりました。 公開価格から見ると、わずか数営業日で＋42％のリターンです。仮に上場初