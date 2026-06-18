熊本県苓北町では、これから旬を迎える岩ガキが盛んに出荷されています。 【写真を見る】大きさは真ガキの約3倍！海のチーズ『天草天領岩かき』出荷盛んに物価高騰も今季は価格据え置きで提供熊本 苓北町の福島水産で出荷されているのは、富岡湾の沖合で3年から4年かけて大人の手の平ほどの大きさに成長した岩ガキです。 大きいものになると殻の大きさが20㎝、重さも800g近くと、冬場の真ガキの2倍から3倍の大